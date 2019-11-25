Астон Вілла перемогла Ньюкасл у 13 турі АПЛ

Хуріхейн забив гол і зробив результативну передачу

Джерело - Чемпіон.

У 13-му турі англійської АПЛ Астон Вілла святкувала перемогу над Ньюкаслом.

У першому таймі матчу господарі забезпечили собі перевагу у два м’ячі, яку втримали до завершення гри.

Ця перемога дозволила Астон Віллі піднятися на 15-е місце, відстаючи від Ньюкасла лише на одне очко. Також Астон Вілла перервала серію поразок.

Чемпіонат Англії - АПЛ

13 тур, 25 листопада

Астон Вілла - Ньюкасл 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 32 Хуріхейн, 2:0 - 36 Ель-Газі

Раніше, Погба не хоче грати за Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Погба був близький до переїзду в ПСЖ.