Астон Вілла перемогла Ньюкасл у 13 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 13-му турі англійської АПЛ Астон Вілла святкувала перемогу над Ньюкаслом.
У першому таймі матчу господарі забезпечили собі перевагу у два м’ячі, яку втримали до завершення гри.
Ця перемога дозволила Астон Віллі піднятися на 15-е місце, відстаючи від Ньюкасла лише на одне очко. Також Астон Вілла перервала серію поразок.
Чемпіонат Англії - АПЛ
13 тур, 25 листопада
Астон Вілла - Ньюкасл 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 32 Хуріхейн, 2:0 - 36 Ель-Газі
Раніше, Погба не хоче грати за Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Погба був близький до переїзду в ПСЖ.