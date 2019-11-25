Каштру прокоментував дискваліфікацію Тайсона

Будь-яка людина протягом життя має право помилятися, ми несемо на собі цей тягар

Про це наставник Шахтаря Луїш Каштру заявив клубній прес-службі.

"Расизм - це дуже складна і чутлива тема, зачіпати її - жахливо. Будь-яка людина протягом життя має право помилятися, ми несемо на собі цей тягар. Расизм є, він існує в нашому світі, як і домашнє насильство і багато іншого, що потрібно намагатися уникати. Такого не повинно існувати не тільки у футболі, але і взагалі в житті.

В українському футболі це не є нормою, ми не так часто з цим зустрічаємося. Наскільки я знаю, це сталося вперше. Чи згоден я з покаранням? Чи є воно справедливим? Це дуже цікаво, коли когось так жахливо ображають, кривдять, а потім ще й карають.

Є правила, ми повинні їх дотримуватися і погоджуватися з цим, як би це дивно не звучало. Ми можемо ділитися думкою ще до прийняття рішення, а зараз вже потрібно продовжувати працювати з нашими гравцями. Ми впораємося", - сказав Каштру.