Погба не хоче грати за Манчестер Юнайтед

Хочеться досягати успіхів в іншому клубі

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може покинути англійський клуб вже в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє Cope.

Француз вже відновився від травми, через яку він не виходив на поле з 30 вересня, але не хоче виступати за клуб. У клубі негативно відреагували на відеоролик, в якому Погба грав в баскетбол. Раніше головний тренер команди Уле-Гуннар Сульшер не збирався відпускати півзахисника, але в зв'язку з останніми подіями готовий розглянути продаж футболіста вже цієї зими. Манчестер Юнайтед оцінює гравця в € 150 млн.

Минулого літа мадридський Реал хотів придбати Поля Погба. Головний тренер команди Зінедін Зідан не раз заявляв, що хотів би попрацювати з півзахисником. Також на 26-річного гравця претендує Ювентус, який зробив француза пріоритетною метою на літо.

Раніше, Реал готовий віддати Іско за Погба.

Нагадаємо, Погба був близький до переїзду в ПСЖ.