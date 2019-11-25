 Погба не хоче грати за Манчестер Юнайтед | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Манчестер Сіті - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:14 645
Михайличенко: УПЛ обов'язково потрібен VAR
Сьогодні 13:51 528
Нападник Шахтаря став найкращим гравцем 15 туру УПЛ
Сьогодні 12:34 629
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 11:50 60214
Фламенгу достроково став чемпіоном Бразилії
Сьогодні 10:30 263
Смалійчук звинуватив Федецького у роботі з суддями
Сьогодні 08:12 1175
Чісорі подвоїли пропозицію за бій з Усиком
Сьогодні 08:00 3282
Українські шпажисти здобули бронзу на Кубку світу в Берні
Вчора 20:17 470
Прима здобув друге місце в індивідуальній гонці на чемпіонаті Швеції
Вчора 19:47 1233
Динамо розгромило Маріуполь у 15 турі УПЛ
Вчора 18:54 2300
Блоги
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину
Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину Андрій Твердохліб
23.11.2019 18:21 721 1
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі
Барселона пропустила вже на 12 хвилині матчу Ла-Ліги після феноменального удару Ен-Несірі Андрій Твердохліб
23.11.2019 14:22 2413
Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня
Підтримай Еліну Світоліну в голосуванні на найкращу тенісистку жовтня Андрій Твердохліб
23.11.2019 12:02 899
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020
Опитування. Найкращий гол збірної України у кваліфікації до Євро-2020 Андрій Твердохліб
23.11.2019 10:57 6331
Мораес зробив хет-трик у ворота Львова
Мораес зробив хет-трик у ворота Львова Андрій Твердохліб
23.11.2019 09:11 668
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:11 Бокс Джошуа: Не можу сказати, що буду битися як Тайсон 38
19:55 Футбол Каштру прокоментував дискваліфікацію Тайсона 142
19:40 Бокс Тренер Ортіса: Усик занадто слабкий і малий для суперваговиків 535
19:26 Футбол Погба не хоче грати за Манчестер Юнайтед 307
19:11 Футбол Павелко: Готуємося до подачі в FIFA заявки на використання системи VAR в Україні 183
18:55 Футбол Екс-нападник Олександрії залишив Волинь 329
18:39 Євро-2020 Сабо: Якщо збірна України зустрінеться з росіянами на Євро-2020, то виграє 798
18:24 Футбол Лечче Шахова врятувалося у матчі з Кальярі у 13 турі Серії А 267
18:18 Футбол Ліга чемпіонів: Битви титанів за місце в плей-оф 499
18:10 Футбол Президент Наполі почав штрафувати гравців 242
17:55 Футбол Федецький: Смалійчук хоче вилити всю свою брудну жовч з прогнилої душі 671
17:46 Блог Манчестер Сіті - Шахтар: передматчева прес-конференція Гвардіоли 537
17:41 Футбол Мілан веде переговори з Шахтарем щодо бразильського півзахисника 882
17:26 Футбол Денисов: Динамо навряд чи звернеться в CAS, адже це закінчиться черговою поразкою 915 1
17:14 Футбол Манчестер Сіті - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 645
17:02 Футбол Шевчук: Олександрія виходить на кожну гру зарядженою 307
16:42 Баскетбол БК Запоріжжя уклав угоду з українським центровим 188
16:23 Футбол Гвардіола: Зінченко – професіонал, він може грати на різних позиціях 646
16:10 Хокей Анонс матчу Донбас - Дніпро в рамках перенесеного 16-го туру УХЛ 191
15:54 Футбол Федецький різко відповів на звинувачення у підкупі арбітрів 637
15:36 Футбол Колишній віце-президент Карпат: Я агент рівня Реала 551
15:20 Бокс Руїс вказав на перевагу в бою із Джошуа 396
15:05 Футбол Агуеро пропустить матч із Шахтарем 302
14:46 Футбол Роналду повернувся до тренувань Ювентуса 221
14:33 Бокс Передвиборчі слова Зеленського здалися промінцем світла – Сіренко 342

Погба не хоче грати за Манчестер Юнайтед

Сьогодні 19:26 307 0
Хочеться досягати успіхів в іншому клубі
Погба не хоче грати за Манчестер Юнайтед
#МЮ, #Погба

Джерело - UA-футбол.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може покинути англійський клуб вже в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє Cope.

Француз вже відновився від травми, через яку він не виходив на поле з 30 вересня, але не хоче виступати за клуб. У клубі негативно відреагували на відеоролик, в якому Погба грав в баскетбол. Раніше головний тренер команди Уле-Гуннар Сульшер не збирався відпускати півзахисника, але в зв'язку з останніми подіями готовий розглянути продаж футболіста вже цієї зими. Манчестер Юнайтед оцінює гравця в € 150 млн.

Минулого літа мадридський Реал хотів придбати Поля Погба. Головний тренер команди Зінедін Зідан не раз заявляв, що хотів би попрацювати з півзахисником. Також на 26-річного гравця претендує Ювентус, який зробив француза пріоритетною метою на літо.

Раніше, Реал готовий віддати Іско за Погба.

Нагадаємо, Погба був близький до переїзду в ПСЖ.

Коментарі ()