Погба не хоче грати за Манчестер Юнайтед

Джерело - UA-футбол.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може покинути англійський клуб вже в найближче трансферне вікно.
Про це повідомляє Cope.
Француз вже відновився від травми, через яку він не виходив на поле з 30 вересня, але не хоче виступати за клуб. У клубі негативно відреагували на відеоролик, в якому Погба грав в баскетбол. Раніше головний тренер команди Уле-Гуннар Сульшер не збирався відпускати півзахисника, але в зв'язку з останніми подіями готовий розглянути продаж футболіста вже цієї зими. Манчестер Юнайтед оцінює гравця в € 150 млн.
Минулого літа мадридський Реал хотів придбати Поля Погба. Головний тренер команди Зінедін Зідан не раз заявляв, що хотів би попрацювати з півзахисником. Також на 26-річного гравця претендує Ювентус, який зробив француза пріоритетною метою на літо.
Раніше, Реал готовий віддати Іско за Погба.
Нагадаємо, Погба був близький до переїзду в ПСЖ.