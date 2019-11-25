Президент Наполі почав штрафувати гравців

Загальна сума штрафів склала 2,5 мільйона євро

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс вирішив оштрафувати гравців команди.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Футболісти неаполітанського клубу будуть оштрафовані на загальну суму в € 2,5 млн. Одним з перших гравців Наполі, кого торкнулися санкції, виявився півзахисник Аллан - він змушений заплатити € 200 тис. Відзначається, що раніше у Аллана виникли розбіжності з Едоардо Де Лаурентіс, сином президента клубу.

Нагадаємо, конфлікт між Ауреліо Де Лаурентіс і гравцями клубу виник на початку листопада. Де Лаурентіс зажадав, щоб футболісти відправилися на клубну базу і пробули там п'ять днів. Гравці проігнорували вимогу президента і після закінчення матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Ред Булл Зальцбург (1:1) роз'їхалися по домівках. Пізніше президент Наполі звернувся до юристів, щоб обговорити варіанти покарання футболістів.

Раніше, Мілан та Наполі розписали мирову в 13 турі Серії А.

Нагадаємо, Ювентус здобув вольову перемогу над Аталантою Маліновського.