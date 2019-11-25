Михайличенко: УПЛ обов'язково потрібен VAR

У чемпіонаті України обов’язково необхідна система відеодопомоги арбітру.

Про це розповів головний тренер Динамо Олексій Михайличенко.

"Я думаю, що в чемпіонаті України обов'язково потрібен VAR. Тому що багато хто припускає невимушені помилки, які можуть вплинути на результат.

І так само це практика всього світу. Пенальті, взяття воріт, червоні картки - це ті моменти, які впливають на гру. Щоб в цих епізодах краще розбиратися потрібна система VAR", - розповів Михайличенко.