Михайличенко: УПЛ обов'язково потрібен VAR

Джерело - footballhub.com.uа.
У чемпіонаті України обов’язково необхідна система відеодопомоги арбітру.
Про це розповів головний тренер Динамо Олексій Михайличенко.
"Я думаю, що в чемпіонаті України обов'язково потрібен VAR. Тому що багато хто припускає невимушені помилки, які можуть вплинути на результат.
І так само це практика всього світу. Пенальті, взяття воріт, червоні картки - це ті моменти, які впливають на гру. Щоб в цих епізодах краще розбиратися потрібна система VAR", - розповів Михайличенко.
Нагадаємо, в Україні призначили перший пенальті за допомогою VAR.
Раніше повідомлялося, що використання VAR в одному матчі УПЛ коштує близько 5 тисяч євро.