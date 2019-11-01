В Україні призначили перший пенальті за допомогою VAR

Система відеоповторів до цього використовувалася тільки в режимі оффлайн

У матчі між молодіжними командами Динамо і Карпат (2:2) арбітр Микола Балакін призначив перший в історії українського футболу пенальті за допомогою системи відеодопомоги арбітрам (VAR).

Про це повідомляє Tribuna.com.

На 70-й хвилині футболіст львівського клубу зіграв рукою у власному штрафному, але арбітр матчу Микола Балакін не відреагував на епізод.

Однак потім йому підказали, що необхідно звернутися до відеоповтору. Після його перегляду був призначений пенальті. Це сталося на 72-й хвилині, за рахунку 1:2. Пенальті реалізував форвард киян Владислав Ванат.

З початку сезону-2019/20 система VAR працює в УПЛ в режимі офлайн для навчання арбітрів.

Нагадаємо, використання VAR в одному матчі УПЛ коштує близько 5 тисяч євро.