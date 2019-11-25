Арсенал визначився із заміною для Емері

Джерело - sport.uа.
Лондонський Арсенал незабаром може отримати нового головного тренера.
Про повідомляє Daily Mail.
Головними кандидатами на заміну Унаї Емері є Маурісіо Почеттіно, Массіміліано Аллегрі і Мікель Артета.
Серед інших кандидатів можливе призначення дуету Фредеріка Юнгберга і Стіва Боулда, які зараз є асистентами Емері.
Арсенал після 13 турів набрав 18 очок і займає 8 місце у турнірній таблиці АПЛ.
Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати Обамеянга.
Нагадаємо, Обамеянг став новим капітаном Арсенала.