 Арсенал визначився із заміною для Емері | Футбол | Champion.com.ua
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Арсенал визначився із заміною для Емері

Сьогодні 12:56 478 0
Унаї Емері може покинути свій пост
Арсенал визначився із заміною для Емері
#Арсенал, #АПЛ

Джерело - sport.uа.

Лондонський Арсенал незабаром може отримати нового головного тренера.

Про повідомляє Daily Mail.

Головними кандидатами на заміну Унаї Емері є Маурісіо Почеттіно, Массіміліано Аллегрі і Мікель Артета.

Серед інших кандидатів можливе призначення дуету Фредеріка Юнгберга і Стіва Боулда, які зараз є асистентами Емері.

Арсенал після 13 турів набрав 18 очок і займає 8 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати Обамеянга.

Нагадаємо, Обамеянг став новим капітаном Арсенала.

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