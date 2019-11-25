Арсенал визначився із заміною для Емері

Унаї Емері може покинути свій пост

Лондонський Арсенал незабаром може отримати нового головного тренера.

Про повідомляє Daily Mail.

Головними кандидатами на заміну Унаї Емері є Маурісіо Почеттіно, Массіміліано Аллегрі і Мікель Артета.

Серед інших кандидатів можливе призначення дуету Фредеріка Юнгберга і Стіва Боулда, які зараз є асистентами Емері.

Арсенал після 13 турів набрав 18 очок і займає 8 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче підписати Обамеянга.

Нагадаємо, Обамеянг став новим капітаном Арсенала.