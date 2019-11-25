Нападник збірної України Роман Яремчук обов’язково опинитися у топ-клубі Європи.

Про це розповів екс-тренер національної збірної Йожеф Сабо.

"З огляду на прогрес Яремчука та його результативність, після чемпіонату Європи він може опинилися в топ-клубі? Думаю, що так і станеться. Хлопець росте. Точно так же, як і Маліновський.

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Яремчук - активний, забивний, технічний нападник. Добре грає не тільки головою, а й внизу. Роман весь час знаходиться в русі. Він не належить до тих форвардам, які стоять в штрафний суперника і вичікують свій шанс. Яремчук зростає на очах. Упевнений, що Роман перейде в англійський, іспанський або німецький клуб", - відзначив Сабо.

Нагадаємо, гол Яремчука не допоміг Генту здобути перемогу над Антверпеном.