Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 листопада, бельгійський Гент за який грає Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун розписав мирову з Антверпеном у рамках 16 туру чемпіонату Бельгії.
Український форвард Роман Яремчук вивів свою команду вперед на 13 хвилині, але втримати перевагу господарі не зуміли.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле
24 листопада, 16 тур
Гент - Антверпен 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Яремчук, 1:1 - 90+4 Гано
Нагадаємо, у четвер Гент вже зустрічався з Антверпеном і рахунок в тому матчі також відкрив Роман.