Українець вивів свою команду вперед на початку першого тайму

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 листопада, бельгійський Гент за який грає Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун розписав мирову з Антверпеном у рамках 16 туру чемпіонату Бельгії.

Український форвард Роман Яремчук вивів свою команду вперед на 13 хвилині, але втримати перевагу господарі не зуміли.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле

24 листопада, 16 тур

Гент - Антверпен 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Яремчук, 1:1 - 90+4 Гано

Нагадаємо, у четвер Гент вже зустрічався з Антверпеном і рахунок в тому матчі також відкрив Роман.