Гравці Колоса присвятили перемогу над Десною президенту клубу та його сім’ї.

Про це розповів головний тренер Колоса Руслан Костишин.

"Емоції тільки позитивні. Задоволені результатом, задоволені грою. Дуже якісний матч. Дуже багато моментів. Нарешті забиті м'ячі. Перед грою була в роздягальні домовленість, що якщо зможемо здобути перемогу, то присвятимо її президенту і його сім'ї.

У команді були важкі моменти, але президент повністю підтримував тренерський штаб. Він говорив хлопцям, що вони молодці, є гра, а результат прийде. Ця перемога для президента. Він заслуговує її своїм ставленням. Андрію Анатолійовичу, це чисто для вас перемога", - розповів Костишин.