У грі проти Маріуполя гравцям Динамо важливо було забити перший гол.

Про це розповів нападник Артем Бєсєдін.

"Гол у першому таймі спростив ваше завдання? Важливо було забити перший м'яч, а потім уже довести все до логічного завершення. 1:0 - це хиткий рахунок, за якого треба максимально сконцентровано грати в обороні. А в атаці ми створили багато моментів, забили три м'ячі, могли забити ще. Дякуємо всім уболівальникам, які сьогодні прийшли на стадіон за такої погоди нас підтримували, ми вдячні їм за це", - відзначив Бєсєдін.