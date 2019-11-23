Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 листопада, відбулися матчі 13 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
23 листопада, 13 тур
Крістал Пелас - Ліверпуль 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 49 Мане, 1:1 - 82 Заа, 1:2 - 85 Фірміно
Арсенал - Саутгемптон 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 8 Інгс, 1:1 - 18 Ляказетт, 1:2 - 71 Ворд-Провз, 2:2 - 90+6 Ляказетт
Борнмут - Вулвергемптон 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 21 Моутіньо, 0:2 - 31 Хіменес, 1:2 - 59 Кук
Брайтон - Лестер 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 64 Перес, 0:2 - 82 Варді(П)
Вотфорд - Бернлі 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Вуд, 0:2 - 82 Барнс(П), 0:3 - 88 Тарковський
Евертон - Норвіч 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 55 Кантвелл, 0:2 - 90+2 Србені
Нагадаємо, Вест Гем Ярмоленка зазнав третьої поразки поспіль в АПЛ.