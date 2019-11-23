Каргбо регулярно отримує виклики у збірну Бельгії U-19.

Джерело - Динамоманія.

Київське Динамо може підсилити атакувальну ланку 19-річним бельгійським нападником Ібрагімом Каргбо.

Про це повідомляє Динамоманія.

Універсальний форвард перебуває на перегляді у київському клубі.

Два з половиною сезони високий нападник (190 см) провів у бельгійському Руселаре (другий дивізіон), а влітку його орендував Льєрс, який виступає у третій за силою лізі країни.

Уродженець Сьєрра Леоне виховувався в академіях Берсхота, Редінга та Крістал Пелас. Каргбо може зіграти на будь-якому фланзі в атаці.



Нагадаємо, УЄФА оштрафував суперника Динамо у Лізі Європи.