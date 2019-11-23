Джерело - Динамоманія.
Київське Динамо може підсилити атакувальну ланку 19-річним бельгійським нападником Ібрагімом Каргбо.
Про це повідомляє Динамоманія.
Універсальний форвард перебуває на перегляді у київському клубі.
Два з половиною сезони високий нападник (190 см) провів у бельгійському Руселаре (другий дивізіон), а влітку його орендував Льєрс, який виступає у третій за силою лізі країни.
Уродженець Сьєрра Леоне виховувався в академіях Берсхота, Редінга та Крістал Пелас. Каргбо може зіграти на будь-якому фланзі в атаці.
Нагадаємо, УЄФА оштрафував суперника Динамо у Лізі Європи.