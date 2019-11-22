УЄФА оштрафував суперника Динамо у Лізі Європи

УЄФА покарав Мальме

Шведський Мальме отримав покарання за порушення у матчі Ліги Європи проти Копенгагена.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Мальме поніс покарання через те, що уболівальники під час матчу 2-го туру Ліги Європи проти Копенгагена кидали предмети на поле і використовували піротехнічні засоби. Також уболівальники блокували проходи на сходах.

У підсумку шведський клуб оштрафували на 66 тис євро. Також стадіон клубу перебуватиме під випробувальним терміном впродовж одного року.

Відзначимо, що Динамо зустрінеться з Мальме на виїзді у четвер, 28 листопада.

Нагадаємо, на матчі Мальме - Динамо Київ очікується аншлаг.