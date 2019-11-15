Вернидуб провів перше тренування у Шахтарі

Джерело - ФК Шахтар.
Сьогодні, 15 листопада, після довгих вихідних команда Шахтар (Солігорськ) зібралася на учбово-тренувальній базі і провела перше тренування під керівництвом нового наставника Юрія Вернидуба.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Після півгодинного заняття в тренажерному залі команда вийшла на поле, де в високому темпі відпрацювала ще близько години.
Крім бігової роботи, футболістам були запропоновано і кілька вправ, які були спрямовані на ознайомлення з вимогами тренерського штабу Юрія Вернидуба по організації гри.
Нагадаємо, Ворскла запрошувала Вернидуба на посаду головного тренера.