Вернидуб провів перше тренування у Шахтарі

Солігорська команда провела тренування після кількох днів відпочинку

Джерело - ФК Шахтар.

Сьогодні, 15 листопада, після довгих вихідних команда Шахтар (Солігорськ) зібралася на учбово-тренувальній базі і провела перше тренування під керівництвом нового наставника Юрія Вернидуба.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після півгодинного заняття в тренажерному залі команда вийшла на поле, де в високому темпі відпрацювала ще близько години.

Крім бігової роботи, футболістам були запропоновано і кілька вправ, які були спрямовані на ознайомлення з вимогами тренерського штабу Юрія Вернидуба по організації гри.

Нагадаємо, Ворскла запрошувала Вернидуба на посаду головного тренера.