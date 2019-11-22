Відбулося жеребкування плей-оф кваліфікації Євро-2020

Джерело - sport.ua.
Відбулося жеребкування плей-оф раунду кваліфікації Євро-2020, в якій брали участь найкращі представники дивізіонів Ліги націй-2018/19 з числа тих, хто не пробився раніше у фінальну частину через груповий раунд.
До початку церемонії були відомі всі команди в Шляху D і В. Болгарія, Ізраїль, Угорщина і Румунія повинні були зайняти вакантні місця в Шляху А (три місця) і в Шляху С (одне місце).
Результати жеребкування
Шлях А
Півфінал 1 (1 - 4): Ісландія - Румунія
Півфінал 2* (2 - 3): Болгарія - Угорщина
Шлях В
Півфінал 1* (1 - 4): Боснія і Герцеговина - Північна Ірландія
Півфінал 2 (2 - 3): Словаччина - Ірландія
Шлях С
Півфінал 1 (1 - 4): Шотландія - Ізраїль
Півфінал 2* (2 - 3): Норвегія - Сербія
Шлях D
Півфінал 1* (1 - 4): Грузия - Білорусь
Півфінал 2 (2 - 3): Північна Македонія - Косово
Примітка: переможець пари, позначеної зірочкою (*), проведе фінал вдома.
На відміну від спарених стикових матчів минулих років, тут все вирішується в одному поєдинку.
Відзначимо, що переможці чотирьох фіналів отримують путівки на Євро-2020.
Півфінали відбудуться 26 березня, фінали - 31 березня.
Нагадаємо, жеребкування фінальної стадії Євро-2020 відбудеться 30 листопада, кульки з майбутніми переможцями плей-оф Ліги націй будуть знаходитись в четвертому кошику посіву.
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