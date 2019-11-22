Захисник Зорі може перейти до російського клубу

Литвин зацікавив Хімкі

Український захисник Зорі Дмитро Литвин може продовжити кар'єру в другому за силою чемпіонаті Росії.

Про це повідомляє zarya.lg.ua.

23-річний футболіст знаходиться на перегляді у Хімках, в складі яких також виступає українець Артем Полярус.

Українець в поточному сезоні жодного разу не зіграв за луганський клуб. Всього на його рахунку 15 матчів у складі луганчан, за яких він грає з січня 2018 року. Також провів один матч за молодіжну збірну України.

Тransfermarkt оцінює гравця в 300 000 євро. Його контракт з Зорею закінчується в кінці 2020 року.

Нагадаємо, Яремчук хоче зіграти із Росією у фіналі Євро-2020.

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