Галатасарай відновив інтерес до Яремчука

Нинішня вартість українця становить 6,50 млн євро

Тренер Галатасарая Фатіх Терім знову зацікавлений в підписанні Романа Яремчука.

Про це повідомляє fotomac.com

Скаути турецького клубу були присутні на матчі Сербія-Україна.

У зв'язку з травмами Радамеля Фалькао і Флоріна Андоні, питання про новий нападаючому в клубі став досить актуальним. Нинішня вартість футболіста Гент за даними Transfermarkt становить 6,50 млн євро.

У нинішньому сезоні Яремчук зіграв 21 матч у всіх турнірах, в в яких відзначився 14 голами і 4 гольовими передачами.

Раніше, Галатасарай зацікавився лідером Динамо.

Нагадаємо, Галатасарай хотів підписати Тейшейру.