Мелікян знає як відібрати очки у Шахтаря

Львівська команда відібрати очки у донецького Шахтаря може за рахунок командних дій.

Про це наставник Львова Єгіше Мелікян заявив в ефірі телеканалу Футбол 1.

"Такі матчі, як з Шахтарем або Динамо, психологічно дуже важливі. Ми знаємо, що нас чекає дуже сильна команда. Але я думаю, що встигнемо підготувати нашу команду і психологічно.

Відібрати очки можемо за рахунок командних дій. У суперника є клас, індивідуальний і командний. Якщо ми будемо грати не командними діями, які не командним духом, не в агресивний футбол, то нам не взяти очки", - сказав Мелікян.