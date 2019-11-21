Двоє українців увійшло в число 100 найкращих гравців кваліфікації Євро-2020.

УЄФА представив рейтинг найкращих футболістів відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020.

Виступи гравців оцінювалися за допомогою спеціально розробленого алгоритму. У підсумку Андрій Пятов посів 19-е місце, а Руслан Маліновський – 77.

Топ-10 гравців рейтингу

1. Мемфіс Депай (Нідерланди) - 2607 очок

2. Френкі де Йонг (Нідерланди) - 2518

3. Джордан Пікфорд (Англія) - 2401

4. Маттейс де Лігт (Нідерланди) - 2195

5. Яспер Сіллессен (Нідерланди) - 1885

6. Антуан Грізманн (Франція) - 1878

7. Бернарду Сілва (Португалія) - 1847

8. Рубен Діаш (Португалія) - 1785

9. Серхіо Рамос (Іспанія) - 1783

10. Кріштіану Роналду (Португалія) - 1763.

Раніше, Миколенко потрапив у збірну відбору Євро-2020

Нагадаємо, збірна України героїчно вирвала нічию в Сербії у заключному матчі кваліфікації до Євро-2020.