Джерело - sports.ru.
УЄФА представив рейтинг найкращих футболістів відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020.
Виступи гравців оцінювалися за допомогою спеціально розробленого алгоритму. У підсумку Андрій Пятов посів 19-е місце, а Руслан Маліновський – 77.
Топ-10 гравців рейтингу
1. Мемфіс Депай (Нідерланди) - 2607 очок
2. Френкі де Йонг (Нідерланди) - 2518
3. Джордан Пікфорд (Англія) - 2401
4. Маттейс де Лігт (Нідерланди) - 2195
5. Яспер Сіллессен (Нідерланди) - 1885
6. Антуан Грізманн (Франція) - 1878
7. Бернарду Сілва (Португалія) - 1847
8. Рубен Діаш (Португалія) - 1785
9. Серхіо Рамос (Іспанія) - 1783
10. Кріштіану Роналду (Португалія) - 1763.
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