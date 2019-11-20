Динамо готове віддати бразильського захисника в оренду

Сідклей може перебратися до Бразилії

Захисник Динамо Сідклей може покинути клуб на правах оренди.

Про це повідомляє FOXSports.com.br.

Під час минулого трансферного вікна 26-річним бразильцем цікавилися три клуби. Кияни готові були тільки продати Сідклея, коли бразильські клуби намагалися орендувати футболіста. Українці ставили цінник 4,5 млн євро.

Зараз Динамо пішло на поступки і готове відпустити гравця в оренду взимку 2020-го.

Сідклей в поточному сезоні жодного разу не зіграв за київський клуб. Всього на його рахунку 1 гол і 2 ассисти в 23 матчах за Динамо.

Раніше, Бенфіка спростувала інтерес до захисника Динамо. І нині три бразильські клуби готові орендувати Сідклея.