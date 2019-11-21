УЄФА відкрив дисциплінарну справу на Бельгію

Бойата після перерви матчу вийшов на поле в чужій футболці

УЄФА відкрив дисциплінарну справу на збірну Бельгії щодо кумедного випадку, який стався в матчі кваліфікації Євро-2020 між Росією та Бельгією (1:4).

Захисник бельгійців Дедрік Бойата після перерви матчу вийшов на поле в чужій футболці. Він був заявлений під 4-м номером, а грав деякий час в футболці форварда Міші Батшуайі з номером 23 (і з четвіркою на своїх трусах).

Коли тренери збірної Бельгії побачили помилку, Бойата переодел футболку та продовжив гру. Сам Міші Батшуайі посміявся над партнером по команді: "Ця дитина реалізувала свою мрію!"

Втім, УЄФА відкрив дисциплінарну справу на збірну Бельгії щодо цього епізоду.

Dedryck Boyata, Michy Batshuayi formasıyla sahada.



Hata 10 dakika sonra farkedildi ve forma değiştirildi. pic.twitter.com/CFzRqRAnBM — Buzz Spor (@buzzspor) 16 листопада 2019 р.

Раніше, в УЄФА офіційно затвердили кошики посіву на Євро-2020.