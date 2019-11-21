УЄФА відкрив дисциплінарну справу на Бельгію

Джерело - sport.ua.
УЄФА відкрив дисциплінарну справу на збірну Бельгії щодо кумедного випадку, який стався в матчі кваліфікації Євро-2020 між Росією та Бельгією (1:4).
Захисник бельгійців Дедрік Бойата після перерви матчу вийшов на поле в чужій футболці. Він був заявлений під 4-м номером, а грав деякий час в футболці форварда Міші Батшуайі з номером 23 (і з четвіркою на своїх трусах).
Коли тренери збірної Бельгії побачили помилку, Бойата переодел футболку та продовжив гру. Сам Міші Батшуайі посміявся над партнером по команді: "Ця дитина реалізувала свою мрію!"
Втім, УЄФА відкрив дисциплінарну справу на збірну Бельгії щодо цього епізоду.
Dedryck Boyata, Michy Batshuayi formasıyla sahada.— Buzz Spor (@buzzspor) 16 листопада 2019 р.
Hata 10 dakika sonra farkedildi ve forma değiştirildi. pic.twitter.com/CFzRqRAnBM
Раніше, в УЄФА офіційно затвердили кошики посіву на Євро-2020.