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УЄФА відкрив дисциплінарну справу на Бельгію

Сьогодні 08:07 641 0
Бойата після перерви матчу вийшов на поле в чужій футболці
УЄФА відкрив дисциплінарну справу на Бельгію
#УЄФА, #Бельгія

Джерело - sport.ua.

УЄФА відкрив дисциплінарну справу на збірну Бельгії щодо кумедного випадку, який стався в матчі кваліфікації Євро-2020 між Росією та Бельгією (1:4).

Захисник бельгійців Дедрік Бойата після перерви матчу вийшов на поле в чужій футболці. Він був заявлений під 4-м номером, а грав деякий час в футболці форварда Міші Батшуайі з номером 23 (і з четвіркою на своїх трусах).

Коли тренери збірної Бельгії побачили помилку, Бойата переодел футболку та продовжив гру. Сам Міші Батшуайі посміявся над партнером по команді: "Ця дитина реалізувала свою мрію!"

Втім, УЄФА відкрив дисциплінарну справу на збірну Бельгії щодо цього епізоду.

Раніше, в УЄФА офіційно затвердили кошики посіву на Євро-2020.

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