Едін Джеко може перейти в АПЛ

Манчестер Юнайтед хоче підписати нападника Роми Едіна Джеко у зимове трансферне вікно.

Головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер хоче, щоб в команді з'явився досвідчений форвард.

Незважаючи на те, що виконавчий директор Юнайтед Ед Вудворд проти підписання вікових гравців, він готовий схвалити цю угоду, так як вона може принести користь команді в короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, борг Манчестер Юнайтед виріс на 140 мільйонів.

Раніше, Манчестер Юнайтед готовий купити Пентека у Мілана.