Борг Манчестер Юнайтед виріс на 140 мільйонів

Джерело - football.ua.
Манчестер Юнайтед відзвітував про фінансові показники за перший квартал сезону-2019/20.
Про це повідомляє Sky Sports.
За перші три місяці борг зріс на 140 мільйонів фунтів (тепер - 384,5 млн. фунтів загальний борг).
Дохід клубу за цей період склав 135,4 млн. фунтів. Однією з причин зниження доходів є те, що МЮ не виступає у Лізі чемпіонів в поточному сезоні.
Раніше, Манчестер Юнайтед готовий купити Пентека у Мілана.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відмовився від Неймара через жадність його батька.