Борг Манчестер Юнайтед виріс на 140 мільйонів

Загальний борг 384,5 млн. фунтів

Манчестер Юнайтед відзвітував про фінансові показники за перший квартал сезону-2019/20.

Про це повідомляє Sky Sports.

За перші три місяці борг зріс на 140 мільйонів фунтів (тепер - 384,5 млн. фунтів загальний борг).

Дохід клубу за цей період склав 135,4 млн. фунтів. Однією з причин зниження доходів є те, що МЮ не виступає у Лізі чемпіонів в поточному сезоні.

Раніше, Манчестер Юнайтед готовий купити Пентека у Мілана.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед відмовився від Неймара через жадність його батька.