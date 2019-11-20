Бейл жорстко потролив Реал після виходу Уельса на Євро-2020

Нападник Реала Гарет Бейл бурхливо відсвяткував вихід збірної Уельсу на Євро-2020.

Про це повідомляє The Sun.

Після перемоги над Угорщиною (2:0) футболіст взяв у вболівальників прапор Уельсу, на якому було написано: "Уельс, гольф, Мадрид. Саме в такому порядку".

Відзначається, що Бейл навіть не посоромився сфотографуватися з провокаційним прапором.

Нагадаємо, 30-річний валлієць не грав за Реал ще з початку жовтня, але вийшов в двох матчах за свою збірну. У Мадриді Гарета часто критикують за його хобі: багато вболівальників вважають, що захоплення гольфом заважає йому показувати стабільну гру за клуб. Крім того, у Бейла в Іспанії з'явилося прізвисько "Гравець в гольф".

Раніше Гарет зізнався, що йому більше подобається виступати в складі своєї збірної, а не іспанського гранда.

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