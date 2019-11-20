Чотири топ-клуби Європи зацікавилися лідером Динамо

Циганков зацікавив провідні клуби

Півзахисник Динамо Віктор Циганков знаходиться в сфері інтересів низки європейських грандів.

Про це повідомляє Fotospor.

Українець привернув увагу Баварії, дортмундської Боруссії, Ліверпуля та Тоттенгема.

Також за динамівцем стежать такі клуби, як Галатасарай, Наполі і Гоффенгайм. Незважаючи на інтерес, ніяких конкретних пропозицій по Циганкову команди поки не робили.

У поточному сезоні на рахунку 22-річного вінгера 5 голів і 6 ассистов в 20 матчах за Динамо у всіх турнірах.

Раніше, Динамо може відпустити Циганкова після Євро.