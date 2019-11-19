Галатасарай зацікавився лідером Динамо

Циганков на олівці у турецького клубу

Півзахисник Динамо і збірної України Віктор Циганков входить у сферу інтересів Галатасарая.

Про це повідомляє Fotomac.

За прогресом 22-річного футболіста останнім часом уважно стежать скаути стамбульського гранда, які вже підготували кілька звітів по Циганкову і надали їх на розгляд керівництву і головному тренеру команди Фатіху Теріму.

Очікується, що рішення про можливі переговори з Динамо по трансферу Циганкова буде прийнято найближчим часом, після того, як свій вердикт по гравцеві оголосить Фатіх Терім.

Раніше, Фенербахче хоче підписати екс-зірку Шахтаря.

Нагадаємо, Галатасарай хотів підписати Тейшейру.