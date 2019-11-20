Три бразильські клуби цікавляться захисником Динамо

Сідклей може перебратися до Бразилії

Три бразильські клуби Греміо, Корінтіанс і Інтернасьональ хочуть взяти захисника Динамо Сідклея в оренду.

Про це повідомляє FOX sports.

Раніше Бенфіка спростувала інтерес до захисника Динамо.

Нагадаємо, Сідклей перейшов в Динамо влітку 2018 року, проте в нинішньому сезоні не провів за основу київського клубу жодного матчу.

Тransfermarkt оцінює бразильця в 4,5 мільйона євро. Його контракт з Динамо діє до літа 2023 року.

Нагадаємо, півзахисник Динамо може змінити клуб вже взимку.