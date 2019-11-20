Швед може залишити Селтік наступної зими

Джерело - sport.ua.
22-річний вінгер Селтіка і збірної України з футболу Мар'ян Швед може піти з шотландського клубу вже наступної зими.
Про повідомляє The Scotsman.
Журналісти склали рейтинг з 10-ти гравців, які найбільш ймовірно покинуть Селтік в січні. Під №9 розташувався українець Швед.
Українець сподівається отримати хоча б кілька ігрових хвилин в цьому сезоні. Якщо цього не станеться, його можуть віддати в оренду туди, де він отримає ігровий час.
Швед, який раніше перейшов в Селтік зі львівських Карпат, в поточному сезоні зіграв лише 3 матчі за шотландську команду у всіх турнірах, в цілому провівши на полі 35 хвилин.
Раніше, юнацька збірна України перемогла Швецію та пробилась у еліт-раунд відбору на Євро.
Нагадаємо, Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі на Євро-2020.