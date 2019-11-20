Кейн став найкращим бомбардиром кваліфікації Євро-2020

Завершився груповий етап кваліфікації Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Найкращим бомбардиром турніру став нападаючий збірної Англії Харрі Кейн, який забив 12 голів у 8 матчах.

26-річний форвард випередив ізраїльтянина Ерана Захави і португальця Кріштіану Роналду (по 11 голів).

Кейн також лідирує за системою гол + пас, набравши 17 очок (12+5). У найближчих переслідувачів Артема Дзюби (Росія) і Рахіма Стерлінга (Англія) по 14 очок.

Раніше, юнацька збірна України перемогла Швецію та пробилась у еліт-раунд відбору на Євро.

Нагадаємо, Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі на Євро-2020.