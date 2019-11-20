Господарі святкували розгромну перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікації до Євро-2020 збірна Бельгії святкувала впевнену перемогу над Кіпром.

Чемпіонат Європи-2020

Кваліфікація

19 листопада

Група І

Бельгія – Кіпр 6:1 (4:1)

Голи: 0:1 – 14 Йоанну, 1:1 – 16 Бентеке, 2:1 – 36 Де Брюйне, 3:1 – 42 Де Брюйне, 4:1 – 44 Карраско, 5:1 – 51 Хрістофору (автогол), 6:1 – 68 Бентеке

Раніше, юнацька збірна України перемогла Швецію та пробилась у еліт-раунд відбору на Євро.

Нагадаємо, Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі на Євро-2020.