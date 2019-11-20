 Бельгія – Кіпр 6:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Бельгія – Кіпр 6:1. Огляд матчу

Сьогодні 11:58 281 0
Господарі святкували розгромну перемогу
Бельгія – Кіпр 6:1. Огляд матчу
#Бельгія, #Кіпр

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікації до Євро-2020 збірна Бельгії святкувала впевнену перемогу над Кіпром.

Чемпіонат Європи-2020
Кваліфікація
19 листопада
Група І

Бельгія – Кіпр 6:1 (4:1)

Голи: 0:1 – 14 Йоанну, 1:1 – 16 Бентеке, 2:1 – 36 Де Брюйне, 3:1 – 42 Де Брюйне, 4:1 – 44 Карраско, 5:1 – 51 Хрістофору (автогол), 6:1 – 68 Бентеке

Раніше, юнацька збірна України перемогла Швецію та пробилась у еліт-раунд відбору на Євро.

Нагадаємо, Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі на Євро-2020.

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