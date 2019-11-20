Визначилися міста, в яких збірна України зіграє на груповому етапі Євро-2020

Українці зіграють в Амстердамі і Бухаресті

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі міста, в яких збірна України зіграє на чемпіонаті Європи 2020 року.

Потрапивши в групу С, Україна точно зіграє на полях Нідерландів та Румунії. Команду Андрія Шевченка буде чекати Йохан Кройф Арена в Амстердамі, а також Національний стадіон в Бухаресті.

Жеребкування групового етапу Євро-2020 відбудеться 30 листопада. Саме там стануть відомі імена майбутніх суперників.

Раніше повідомлялося, що збірна України на Євро-2020 зіграє в групі C або F.



Нагадаємо, юнацька збірна України перемогла Швецію та пробилась у еліт-раунд відбору на Євро.