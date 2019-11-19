Збірна України на Євро-2020 зіграє в групі C або F

Вибір можливих груп звузився до мінімуму

Підсумки матчів відбіркового турніру Євро-2020 понеділка 18 листопада звузили вибір груп для збірної України у фінальному турнірі до двох - синьо-жовті зіграють в групі C або групі F.

Це сталося завдяки ряду факторів. Головний з них - це обов'язкове потрапляння збірних-господинь турніру в групу, де представлений стадіон даних країн.

Достроково забезпечили собі путівку в першу корзину посіву таких країни-господині, як Італія (група А), Англія (група D) і Іспанія (група E).

Другий фактор - неможливість участі збірної України в одній групі з Росією, яка виступить в групі B.

Відповідно Україні як команді з першого кошика залишиться можливість участі в групах С і F.

Сьогодні, 19 листопада, ввечері за підсумками заключних матчів відбору Євро-2020 може вирішитися доля місця збірної України на чемпіонаті Європи.

Раніше стали відомі 19 з 24 збірних, які візьмуть участь в Євро-2020.

Нагадаємо, збірна України героїчно вирвала нічию у Сербії.