Двадцять збірних офіційно оформили вихід на Євро-2020

Ще є чотири вільні місця

Джерело - Чемпіон.

Завершився груповий етап відбіркових матчів до Євро-2020 і стали відомі імена 20 учасників турніру.

Вчора ще одна збірна офіційно оформила вихід на чемпіонат Європи. Збірна Уельсу вдома перемогла Угорщину і вийшла на Євро-2020.

У фінальну частину офіційно вийшли: Іспанія, Італія, Бельгія, Росія, Україна, Польща, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Хорватія, Австрія, Нідерланди, Португалія, Швейцарія, Данія і Уельс.

Євро-2020 відбудеться в 12 різних містах. Сам турнір пройде з 12 червня по 12 липня.

Нагадаємо, збірна України буде у першому кошику при жеребкуванні на Євро-2020.