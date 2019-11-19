 Німеччина розгромила Північну Ірландію, Польща вирвала перемогу у Словенії. Результати 10 туру кваліфікації Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Німеччина розгромила Північну Ірландію, Польща вирвала перемогу у Словенії. Результати 10 туру кваліфікації Євро-2020

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Німеччина розгромила Північну Ірландію, Польща вирвала перемогу у Словенії. Результати 10 туру кваліфікації Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 листопада, відбулися матчі кваліфікації до Євро-2020.

Чемпіонат Європи-2020

Кваліфікація

18 листопада, 10 тур

Група С

Німеччина - Північна Ірландія 6:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 7 Сміт, 1:1 – 19 Гнабрі, 2:1 – 43 Горецка, 3:1 – 47 Гнабрі, 4:1 – 60 Гнабрі, 5:1 - 73 Горецка, 6:1 - 90+1 Брандт

Нідерланди – Естонія 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Вейналдум, 2:0 – 19 Аке, 3:0 – 66 Вейналдум, 4:0 - 79 Вейналдум, 5:0 - 87 Боаду

Група Е

Уельс – Угорщина 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Ремсі, 2:0 – 47 Ремсі

Словаччина – Азербайджан 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Боженік, 2:0 - 86 Гамшик

Група G

Польща – Словенія 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Шиманські, 1:1 – 14 Матавж, 2:1 – 54 Левандовскі, 2:2 – 61 Ілічич, 3:2 - 81 Горальські

Латвія - Австрія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Ошс

Північна Македонія – Ізраїль 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+2 Ніколов

Група I

Бельгія – Кіпр 6:1 (4:1)

Голи: 0:1 – 14 Йоанну, 1:1 – 16 Бентеке, 2:1 – 36 Де Брюйне, 3:1 – 42 Де Брюйне, 4:1 – 44 Карраско, 5:1 – 51 Хрістофору (автогол), 6:1 – 68 Бентеке

Сан-Марино – Росія 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Кузяєв, 0:2 – 19 Петров, 0:3 – 49 Міранчук, 0:4 – 56 Іонов, 0:5 - 78 Комліченко

Шотландія – Казахстан 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Зайхутдінов, 1:1 – 48 Макгінн, 2:1 – 64 Нейсміт, 3:1 - 90+1 Макгінн

Нагадаємо, збірна України буде у першому кошику при жеребкуванні на Євро-2020.

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