Пятов вірить в успіх України на Євро-2020

Збірну України чекає успіх в фінальній стадіє чемпіонату Європи.

Про це розповів голкіпера національної команди Андрій Пятов.

"Коли Україна виходила на ЧС, то виграла групу і зіграла дуже впевнено. На Євро-2012 ми грали як господарі. На Францію потрапили через стикові, мучилися, в результаті невдало зіграли. Зараз є почуття, що вийшли в фінальну частину заслужено. Тому вірю, що нас чекає успіх, як на ЧС-2006. Хочеться вийти з групи на цьому Євро", - вважає Пятов.