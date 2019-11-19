Джерело - football.ua.
Захисник Леонардо Бонуччі погодив нову угоду з Ювентусом.
Про це повідомляє офіційний сайт команди.
32-річний футболіст уклав контракт до 30 червня 2024 року. Відзначимо, що Бонуччі проводить свій дев'ятий сезон в Ювентусі.
У поточному сезоні Бонуччі зіграв у 12 матчах в чемпіонаті Італії, на його рахунку один гол.
UFFICIALE ✍ | @bonucci_leo19 bianconero fino al 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣https://t.co/UqmRsxSQsL#FinoAllaFine #Leo2024 pic.twitter.com/LntZbqYqpC— JuventusFC (@juventusfc) 19 ноября 2019 г.
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