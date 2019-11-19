Леонардо Бонуччі продовжить виступати за Ювентус

Захисник Леонардо Бонуччі погодив нову угоду з Ювентусом.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

32-річний футболіст уклав контракт до 30 червня 2024 року. Відзначимо, що Бонуччі проводить свій дев'ятий сезон в Ювентусі.

У поточному сезоні Бонуччі зіграв у 12 матчах в чемпіонаті Італії, на його рахунку один гол.

Нагадаємо, Роналду влаштує вечірку-примирення із одноклубниками.