 Роналду влаштує вечірку-примирення із одноклубниками | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна - на Євро-2020. Результати матчів і турнірна таблиця групи B
Сьогодні 07:30 4816
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
Сьогодні 19:08 1264
Українець очолив залік бомбардирів Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:14 1476
Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком
Сьогодні 13:02 2573
Мотор на виїзді програв Монпельє у Лізі чемпіонів
Сьогодні 09:10 491
Ціціпас став чемпіоном Підсумкового турніру в Лондоні
Вчора 23:36 1094
Донбас по буллітам поступився Краковії у півфінальному раунді Континентального Кубку
Вчора 22:34 640 1
Сербія - Україна 2:2. Огляд матчу
Вчора 21:50 1845
Ферстаппен виграв Гран-прі Бразилії
Вчора 20:59 521
Збірна Сербії - збірна України 2:2. Відео голів і огляд матчу
Вчора 18:01 12868 1
Блоги
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки
У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:41 1081
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:08 1261
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56 Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:38 216
Альтернативна збірна України: хто з молодих футболістів готовий підсилити головну команду
Альтернативна збірна України: хто з молодих футболістів готовий підсилити головну команду Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:55 1414
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:12 685
Горбиль дня. Віктор Вацко потролив збірну Росії
Горбиль дня. Віктор Вацко потролив збірну Росії Андрій Твердохліб
Вчора 08:16 4367
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу Андрій Твердохліб
16.11.2019 22:50 4107 5
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020 Андрій Твердохліб
16.11.2019 21:48 30459 3
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке Valeriy Ruchka
16.11.2019 21:32 654 2
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020 Андрій Твердохліб
16.11.2019 14:23 1771
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:15 Футбол Відновлення Бурди іде за планом – лікар 16
21:57 Футбол Українські арбітри працюватимуть на матчах відбору Євро-2020 114
21:42 Футбол Бензема хотів зіграти за збірну Алжиру 156
21:24 Футбол КДК розгляне расизм у матчі Шахтар – Динамо 21 листопада 182
21:14 Футбол Неймар відмовився продовжувати контракт із ПСЖ 151
20:51 Футбол Сідклей хоче перейти у Бенфіку 723
20:39 Біатлон Визначився склад збірної України на дебютний Кубок світу 833
20:26 Бокс Дерев'янченко: Я не програв бій із Головкіним 1720 1
20:07 Футбол Валяєв: Краще буду без роботи, ніж поїду у Росію 851
19:47 Футбол Енріке може повернутися у збірну Іспанії 379
19:41 Блог У чемпіонаті Нідерландів футболіст по-чоловічому відповів на расистські вигуки 1085
19:31 Футбол Роналду влаштує вечірку-примирення із одноклубниками 352
19:12 Футбол Іванісеню не хотіли відпускати у Зорю – Скрипник 930
19:08 Блог Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020 1264
18:51 Футбол Валяєв: Серйозних бійок у Металісті не було 592
18:36 Теніс Світоліна назвала амбітну ціль на наступний сезон 647
18:21 Футзал Ураган здійснив божевільний камбек в українській Екстра-Лізі 878
17:57 Футбол Фенербахче хоче підписати екс-зірку Шахтаря 760
17:46 Футбол Валяєв не розуміє вчинку Тайсона у матчі із Динамо 1223 1
17:38 Блог Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 56 216
17:28 Футбол Маркевич назвав проблеми збірної України 2222
17:09 Футбол Коноплянка: Ракицького не вистачає збірній України 1243
16:55 Блог Альтернативна збірна України: хто з молодих футболістів готовий підсилити головну команду 1416
16:48 Хокей Російський хокеїст покусав суперника 445
16:32 Футбол Федецький: Зозуля заслужив виклик у збірну України 882

Роналду влаштує вечірку-примирення із одноклубниками

Сьогодні 19:31 352 0
Кріштіану Роналду хоче вибачитися перед партнерами по команді
Роналду влаштує вечірку-примирення із одноклубниками
#Роналду, #Ювентус

Джерело - espreso.tv.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду влаштує святкову вечерю, для того щоб вибачитись за свою поведінку перед одноклубниками.

Про це повідомляє La Repubblica.

Португалець вирішив вибачитися перед своїми партнерами по команді за поведінку в матчах з московським Локомотивом і Міланом. Португалець планує провести командну вечерю, під час якої пояснить свою позицію з приводу даного інциденту одноклубникам.

Актуально: Роналду: Я намагався допомогти Юве, навіть граючи з травмою

Невідомо, чи візьме участь у вечері головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі. Повідомляється, що індивідуальна зустріч Роналду і італійського спеціаліста відбудеться в середу, а колектив збереться на вечерю у Турині перед матчем 13-го туру Серії А проти Аталанти.

Нагадаємо, гравці Ювентуса чекають від Роналду вибачень за поведінку у матчі з Міланом.

 

Коментарі ()