Роналду влаштує вечірку-примирення із одноклубниками

Кріштіану Роналду хоче вибачитися перед партнерами по команді

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду влаштує святкову вечерю, для того щоб вибачитись за свою поведінку перед одноклубниками.

Про це повідомляє La Repubblica.

Португалець вирішив вибачитися перед своїми партнерами по команді за поведінку в матчах з московським Локомотивом і Міланом. Португалець планує провести командну вечерю, під час якої пояснить свою позицію з приводу даного інциденту одноклубникам.

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Невідомо, чи візьме участь у вечері головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі. Повідомляється, що індивідуальна зустріч Роналду і італійського спеціаліста відбудеться в середу, а колектив збереться на вечерю у Турині перед матчем 13-го туру Серії А проти Аталанти.

Нагадаємо, гравці Ювентуса чекають від Роналду вибачень за поведінку у матчі з Міланом.