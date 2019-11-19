Джерело - Чемпіон.
У матчі кваліфікації до Євро-2020 збірна Італії завдала нищівної поразки Вірменії.
Чемпіонат Європи-2020
Кваліфікація
10 тур, 18 листопада
Група J
Італія – Вірменія 9:1 (4:0)
Голи: 1:0 – 8 Іммобіле, 2:0 – 9 Дзаньоло, 3:0 – 29 Барелла, 4:0 – 33 Іммобіле, 5:0 – 64 Дзаньоло, 6:0 – 72 Романьйолі, 7:0 – 75 Жоржинью (пен), 8:0 – 78 Орсоліні, 8:1 – 79 Бабаян, 9:1 – 81 К’єза
Раніше, українські арбітри працюватимуть на матчах відбору Євро-2020.
Нагадаємо, збірна України героїчно вирвала нічию у Сербії.