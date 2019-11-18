 Коноплянка назвав першочергову ціль збірної України на Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Коноплянка назвав першочергову ціль збірної України на Євро-2020

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Коноплянка назвав першочергову ціль збірної України на Євро-2020
#Україна, #Коноплянка

Джерело - football24.ua.

Першочерговим завданням для збірної України на Євро-2020 є вихід з групи.

Про це півзахисник команди Євген коноплянка заявив в ефірі ПроФутбол.

"У першу чергу хочу сказати, що цілі треба ставити заздалегідь. Вийти з групи – це наша перша мета. Потім, якщо зможемо це зробити, будемо ставити іншу мету. Звичайно, ми можемо говорити, що хотіли б грати в фіналі. Але всі хочуть виграти Євро, правильно? Тому давайте не будемо забігати далеко, а почнемо з простого – вихід з групи. А потім буде вже видно.

Як, ми не програли жодного матчу? А що, треба було програти, щоб не було подібних питань? Ну як? Готуємося правильно до суперників, знайшли свою гру.

Секрет успіху? Давайте Андрієві Миколайовичу поставимо це питання. Сьогодні, може, нам пощастило. Завтра може бути все навпаки. Але я не проти, щоб був такий фарт, як сьогодні. Це дух команди, ми не хотіли програвати. Тиснули на суперника до кінця, хоча не все виходило. Але ми досягли того результату, якого прагнули", – сказав Коноплянка.

Нагадаємо, збірна України героїчно вирвала нічию в Сербії. Також, збірна Португалії без проблем здолала Люксембург та вийшла на Євро-2020.

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