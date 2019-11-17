Коноплянка: Серби хочуть зробити камбек

Хавбек про очікування від матчу з Сербією

У матчі відбору на Євро-2020 проти Сербії футболісти збірної України готові до мотивованості суперника.

Про це півзахисник збірної України Євген Коноплянка заявив у коментарі телеканалу Футбол 1.

"Я думаю, вони що хочуть, напевно, зробити камбек. Тому вони не хочуть залишати все так просто, вони вийдуть голодними. Ми до цього готові, тому що, в принципі, ми розуміємо їх стан, але не хочемо входити в нього", - сказав Коноплянка.

Раніше, два гравці збірної України не потрапили до заявки на матч з Сербією.

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