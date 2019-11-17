Президент Мілана може сісти у в'язницю

Скароні підозрюють у корупції

Генеральна прокуратура Італії підозрює президента Мілана Паоло Скароні в корупції.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, правоохоронні органи зажадали для функціонера шість років і чотири місяці в'язниці. Це сталося в рамках справи про передбачувані хабарі, виплачених нафтогазовою компанією Eni в Алжирі.

Відзначається, що функціонер, будучи главою Eni, дав хабар уряду Алжиру, щоб дочірня фірма компанії отримала контракт на 8 млрд євро.

Юрист Скароні, Енріке де Кастельон, наполягає на тому, що Паоло вже двічі був виправданий у цій справі. Захисна промова буде заслухана в суді 20 листопада.

Раніше, Мілан може віддати Пентека в оренду.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий купити Пентека у Мілана.