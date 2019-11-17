У матчі Росія - Бельгія стався скандал

Захисник гостей вийшов у не своїй футболці

Джерело - Чемпіон.

У проведеному сьогодні в російському Петербурзі матчі відбору на Євро-2020 між збірними Росії та Бельгії (1:4) трапився скандал.

Про це повідомляє buzzspor.

Захисник гостей Дедрік Боята, заявлений на гру під №4, вийшов на поле у ​​футболці запасного гравця Михайла Бачуаї (№23), і ні арбітри, ні офіційні комісари УЄФА не помітили "підміну". Лише через десять хвилин бельгійські адміністратори схаменулися і переодягли боятися.

Dedryck Boyata, Michy Batshuayi formasıyla sahada.



Hata 10 dakika sonra farkedildi ve forma değiştirildi. pic.twitter.com/CFzRqRAnBM — Buzz Spor (@buzzspor) 16 листопада 2019 р.

Слід зауважити, що УЄФА зазвичай досить жорстко карає команди за подібну неуважність. Додамо, що поєдинок обслуговувала португальська бригада арбітрів на чолі з Артуром Діашем.