У матчі Росія - Бельгія стався скандал

Джерело - Чемпіон.
У проведеному сьогодні в російському Петербурзі матчі відбору на Євро-2020 між збірними Росії та Бельгії (1:4) трапився скандал.
Про це повідомляє buzzspor.
Захисник гостей Дедрік Боята, заявлений на гру під №4, вийшов на поле у футболці запасного гравця Михайла Бачуаї (№23), і ні арбітри, ні офіційні комісари УЄФА не помітили "підміну". Лише через десять хвилин бельгійські адміністратори схаменулися і переодягли боятися.
Dedryck Boyata, Michy Batshuayi formasıyla sahada.— Buzz Spor (@buzzspor) 16 листопада 2019 р.
Hata 10 dakika sonra farkedildi ve forma değiştirildi. pic.twitter.com/CFzRqRAnBM
Слід зауважити, що УЄФА зазвичай досить жорстко карає команди за подібну неуважність. Додамо, що поєдинок обслуговувала португальська бригада арбітрів на чолі з Артуром Діашем.