Україна гратиме на перемогу – Швед

Збірна Україна настроюється на перемогу у матчі відбору на Євро-2020 проти Сербії.

Про це розповів гравець шотландського Селтику та збірної України Мар'ян Швед.

"Щодо матчу із Сербією, то я, звичайно, сподіваюся вийти на поле, як і в кожному поєдинку. Але чи довірить мені тренерський штаб місце у складі, побачимо.

Грати ми будемо лише на перемогу, адже саме такі завдання ставлять перед нами тренери. А щодо закликів сербських уболівальників і гравців узяти реванш за поразку з рахунком 0:5, то ми їх не боїмося. Нехай вони нас бояться", - розповів Швед.