Збірній України у кваліфікаційному раунді ЧЄ-2021 проти Данії не вистачило коцентрації.

Про це розповів захисник Денис Попов.

"Чого бракувало збірній України у провальному першому таймі? Концентрації. Це й призвело до пропущених голів. До того ж данці, на жаль, помилок не пробачали. Утім, нічого страшного не сталося, у нас ще є можливість надолужити згаяне. А те, що ми будемо битися до кінця, — гарантую", - розповів Попов.