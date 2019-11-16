Хорватія зіграє зі Словаччиною, Північна Ірландія прийматиме Нідерланди. Матчі 16 листопада Євро 2020

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 листопада, у Європі відбудеться 10 матчів кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи.
Розклад матчів 16 листопада
Група I
16:00. Кіпр - Шотландія
19:00. Росія - Бельгія (трансляція)
19:00. Сан-Марино - Казахстан
Група E
19:00. Азербайджан - Вельс
21:45. Хорватія - Словаччина (трансляція)
Група G
19:00. Словенія - Латвія
21:45. Ізраїль - Польща
21:45. Австрія - Північна Македонія
Група C
21:45. Німеччина - Білорусь (трансляція)
21:45. Північна Ірландія - Нідерланди (трансляція)
Нагадаємо, збірна України зіграє проти збірної Сербії в кваліфікації Євро 2020 17 листопада, о 16:00.