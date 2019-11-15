Українці майже втратили шанси вийти на Євро-2021

Джерело - Чемпіон.

У матчі кваліфікаційного етапу до молодіжного чемпіонату Європи 2021 року збірна України U-21 приймала Данію.

Гра склалася не за сценарієм українців. Вже на 5-й хвилині матчу підопічні Руслана Ротаня пропустили гол: Ольсен відкрив рахунок після помилки Бондаря. А Ольсен оформив дубль на 24-й хвилині дальнім ударом.

В українців залишилося три очки. Після чотирьох турів шансів на вихід на Євро-2021 обмаль.

Євро 2021

Кваліфікація

Група 8

15 листопада

Україна U-21 - Данія U-21 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Ольсен, 0:2 - 24 Ольсен, 0:3 - 59 Ольсен, 1:3 - 63 Русин, 2:3 - 73 Цітаішвілі