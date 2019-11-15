Збірна України U-21 вдруге пропустила від Данії

Ольсен оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-21 у Львові зустрічається з Данією U-21 в кваліфікації Євро-2021.

І вже на 5-й хвилині матчу підопічні Руслана Ротаня пропустили гол: Ольсен відкрив рахунок після помилки Бондаря. А Ольсен оформив дубль на 24-й хвилині дальнім ударом.

Зустріч проходить на Арені Львів.

Важливо: Україна - Данія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро U-21. LIVE

Збірна України в кваліфікації провела 3 матчі (1 перемога, 2 поразки) і йде на 4-му місці в групі. Данці ділять перше місце з Румунією, у них по 9 очок.

Української молодіжці необхідно добути домашню перемогу, щоб залишалися реальні шанси продовжити боротьбу в кваліфікації. На Євро-2021 вийдуть переможці груп і 6 кращих других команд.