Джерело - sport.ua.
О 19:00 розпочався контрольний матч Бразилія - Аргентина, а Ліонель Мессі вже встиг вивести свою команду вперед.
Гравець заробив пенальті, проте не реалізував його. Втім, Мессі першим встиг на добивання.
Актуально: Мессі залишиться у Барселоні мінімум до 2021-го року
Відзначимо, що форвард якраз відбув дискваліфікацію після скандалу на Копа Америка. Тоді Аргентина вилетіла від Бразилії, а Мессі звинуватив владу Південної Америки в корупції - нібито все було зроблено для перемоги Бразилії на турнірі.