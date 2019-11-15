Ліонель відзначився в контрольному матчі

О 19:00 розпочався контрольний матч Бразилія - Аргентина, а Ліонель Мессі вже встиг вивести свою команду вперед.



Гравець заробив пенальті, проте не реалізував його. Втім, Мессі першим встиг на добивання.

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Відзначимо, що форвард якраз відбув дискваліфікацію після скандалу на Копа Америка. Тоді Аргентина вилетіла від Бразилії, а Мессі звинуватив владу Південної Америки в корупції - нібито все було зроблено для перемоги Бразилії на турнірі.