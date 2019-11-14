Вісім збірних офіційно оформили вихід на Євро-2020

Франція і Туреччина також вийшли на Євро

Джерело - Чемпіон.

Відбіркові ігри на Євро-2020 тривають і нові команди здобувають путівки на престижний турнір.

Сьогодні ще два колективи офіційно оформили вихід на чемпіонат.

Завдяки нічиї між Туреччиною та Ісландією, перші випередили других і вийшли на Євро. Також це допомогло Франції, яка стала вже восьмою командою, яка зіграє на турнірі.

У фінальну частину офіційно вийшли: Іспанія, Італія, Бельгія, Росія, Україна, Польща, Туреччина та Франція.

Нагадаємо, що Євро-2020 відбудеться в 12 різних містах. Сам турнір пройде з 12 червня по 12 липня.